ÕNNESOOVID ⟩ Karja Pagar sai kolmekümneseks

Kanemägi tõdes, et kui võrrelda pagarikoja algusaegade probleeme praegustega, siis on need sada protsenti erinevad. Tollal oli küsimus, millega toodangut teha ja millest teha. Nüüd on asjad olemas, aga tuleb maadelda küsimusega, kuidas toodang maha müüa. Lisaks kummitab ettevõtet tööjõunappus. "Ma ütleks, et see on kõige suurem probleem üldse kogu ettevõtte tegevusaja jooksul," lausus Kanemägi.