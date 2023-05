Oh, üllatust! Pärast aastaid tagasi ilusasti tehtud remonti Kuressaare haigla polikliinikus ilmus kirurgiakabineti ukse taha kena pehme mööbel, mis osutus kahjuks invaliidide jaoks ebapraktiliseks – istuda oli küll mõnus, aga püsti tõusta väga keeruline.

Läks aega, mis läks, aga nüüd on asi tunduvalt paranenud, sest on soetatud käetugedega tool, millelt on lihtsam tõusta. Tänud!