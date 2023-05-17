Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 10.05 – 16.05
SÜNNID
- Heliise Panksepp (8.05) Kõljala küla
- Kiara Aasmaa (9.05) Kuressaare linn
- Joosep Leib (10.05) Leisi alevik
- Chris Šubin (10.05) Eikla küla
- Brian Miron Reimann (11.05) Veeriku küla
- Melani Vallimaa (11.05) Kuressaare linn
- Vesse Kabur (14.05) Ula küla
SURMAD
- Johan Truumaa (98) Leisi alevik
- Enda Juht (73) Orissaare alevik
- Herman Põld (89) Kuressaare linn
- Tatjana Maltis (70) Võlla küla
- Saima Mardla (92) Kuressaare linn
- Vladimir Babenko (83) Valjala alevik
- Kalev Õunpuu (65) Saaremaa vald
- Hilja Õun (92) Lassi küla
- Leili Luks (88) Nasva alevik
- Ants Murel (84) Varpe küla
ABIELUD
- Valve Jõe ja Peeter Aliste – 15. mai