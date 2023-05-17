N, 18.05.2023
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Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

10. – 16. mai
Saarte Hääl
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Foto: Erakogu

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 10.05 – 16.05

 

SÜNNID

  • Heliise Panksepp (8.05) Kõljala küla
  • Kiara Aasmaa (9.05) Kuressaare linn
  • Joosep Leib (10.05) Leisi alevik
  • Chris Šubin (10.05) Eikla küla
  • Brian Miron Reimann (11.05) Veeriku küla
  • Melani Vallimaa (11.05) Kuressaare linn
  • Vesse Kabur (14.05) Ula küla

SURMAD

  • Johan Truumaa (98) Leisi alevik
  • Enda Juht (73) Orissaare alevik
  • Herman Põld (89) Kuressaare linn
  • Tatjana Maltis (70) Võlla küla
  • Saima Mardla (92) Kuressaare linn
  • Vladimir Babenko (83) Valjala alevik
  • Kalev Õunpuu (65) Saaremaa vald
  • Hilja Õun (92) Lassi küla
  • Leili Luks (88) Nasva alevik
  • Ants Murel (84) Varpe küla

ABIELUD

  • Valve Jõe ja Peeter Aliste – 15. mai
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