Viimastel nädalatel on mitmed analüütikud üle kogu maailma väitnud, et ühendusse BRICS kuuluvad riigid möödusid SKP mahu poolest seitsmest majanduslikult enam arenenud riigist ehk G7-st. Sellega seoses esitas Prantsuse nädalakiri Le Journal du Dimanche (JDD) küsimuse, kas me oleme tõesti geopoliitikas toimunud olulise pöörde tunnistajaiks.