Saaremaal oled sa kodus

Minu esimene kogemus Eestimaal oli septembri lõpus toimunud matk Saaremaal Harilaiul. Peaksin vist täpsustama, et kui osalema nõustusin, polnud mul õrna aimugi, kus või mis see Harilaid on, kui kaugel see asub ning et see matk kestab peaaegu kaheksa tundi.