JUHTKIRI ⟩ Möödunu hääletud pisarad

Vähe on Eestis perekondi, keda ränk katsumus puutumata jättis, mistõttu ei saa ühe rahva hinge löödud haav päris kinni kasvada kunagi. Ega tohigi. Sest mälestus kuritööst tuletab meile ikka ja jälle meelde, kui habras on mitte ainult iga üksik inimelu, vaid terve rahvas. Eriti kui ta on väike nagu meie. Aga see mälestus tuletab meelde sedagi, et kuitahes valus ka ei oleks ülekohus, ei tohi eneses kunagi kaotada au ja väärikust. Ükskõik kui raevukalt möödunu hääletud pisarad ka ei nõuaks nüüd, aastakümneid hiljem endi lunastamiseks kelleltki uusi.