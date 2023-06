Kaheaastasena Siberisse, kaheksasena kodusaarele

See mälestus pärineb ajast, kui olin alles kaheaastane – 1941. aasta oktoobrist –, ja jookseb mu silme ees nagu videolõik.

Küüditamist ennast ma ei mäleta. Tean ema jutu järgi, et meile tulid järele kaks sõjaväelast ja üks erariides mees. Kui siis mina unisena magamistoast välja tatsasin, soovitas ohvitser vanematele, et vanemad mind kaasa ei võtaks. Isa keeldus, öeldes: “Me oleme noored inimesed, me saame hakkama. Laps tuleb meiega.”