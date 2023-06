Väärikate ülikool toetab vaimu ja annab jõudu

Ajuteadlane Jaan Aru on öelnud, et aju puhul kehtib reegel, et kasuta või kaota. Kõige hullem asi, mis vanainimesega juhtuda võib, on see, et ta jääb teleka ette. Illusioon on, et ta teeb midagi, aga ta ei kasuta oma aju aktiivselt. Tähtis on, et inimesel oleksid mingisugused hobid, et ta üritaks midagi teha. Tähtsad on nii füüsiline kui ka vaimne aktiivsus. Mõlemale saab inimene kaasa aidata, kui osaleb väärikate ja Ö-ülikooli tegevustes.