VASTUKAJA ⟩ Tähelepanekuid veekriisi kohta – Kuressaare haigla seisukohast

Selgitan natuke haigla toimimist – haigla on patsientide teenindamiseks avatud iga päev 24 tundi. Lihtsustatult jaguneb töörütm tavapäraseks tööajaks ja valveajaks. See tähendab, et valvetööga mitteseotud personal täidab tavapäraselt tööülesandeid tööpäevadel kell 8–16, kahel kolmandikul tööajast on haiglas tegev valvepersonal.