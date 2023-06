OMNOM ⟩ Mandrimehed tulid saarele tänavatoitu pakkuma

Uue toidukoha avavad kolm kokka, kellest ükski pole saarlane. „Meil hakkas Tallinnast siiber saama ja unistasime kolimisest kusagile, kus on rahu ja vaikust, merd ja kadakaid, häid inimesi ja üldiselt mõnus olla ning tundub, et me tabasime naelapea pihta,“ teatasid kokad, kes panid Tallinnas oma NR99 kohviku kinni, pakkisid asjad ja toiduvaguni Dafu kaasa ning tulid terve meeskonnaga saarele, et siin oma tegemisi jätkata.