“Perelepitus on sageli kõige tõhusam viis vaidluste lahendamiseks, mis võimaldab kõigil osapooltel ühtlasi ka oma eluga edasi minna. Ent kas perelepitus on sobiv vaidluste lahendamise vorm ka selliste juhtumite korral, kus on esinenud lähisuhtevägivalda?” kirjutab Saaremaa toetava hariduse keskuse perelepitaja Kadi Kindlam.