Lasterikkad pered saavad senises summas toetusi aasta lõpuni

Perehüvitiste valdkonna juht Pirjo Künnapuu selgitas, et kui aasta alguses maksti lasterikka pere toetust kolme lapse puhul täies mahus kuni vanima lapse 19-aastaseks saamiseni ning seejärel toimus järkjärguline toetuse vähendamine, siis uuest aastast seda enam ei tehta. Teisisõnu, kui perre jääb kaks või üks alla 19-aastast lastetoetust saavat last, ei maksa me enam lasterikka pere toetust vastavalt 2/3 ja 1/3 toetuse kogu suurusest.