Kuressaare jahisadama sadamakapteni Oskar Jõgi sõnul paigutatakse kohalikud jahid ajutiselt Roomassaarde, et regatirahvale ruumi teha. Roomassaares peatuvad võistluse vältel ka suuremad võistlusalused, mis süvise tõttu linnasadamasse ei pääse. “Rahvast on tulemas palju, läheb kitsaks, aga kuna purjetajad on selliste oludega harjunud, siis saame kindlasti hakkama,” ütles Jõgi.