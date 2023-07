“Ilmselt nagu mitmed teised saarlased, olen ka mina sügavalt pettunud ja häiritud jäätmeveo ettevõtte Ragn-Sells ebakvaliteetsest teenusest Saaremaal. Tekib tunne, et muud enam teha ei saagi kui tegeleda sellel aastal igapäevaselt prügimajandusega ja päeva lõpuks tõdeda, et prügikuhi kasvab ning prügi on viimata," kirjutab Pidula Wakepark OÜ juhataja ja Kihelkonna osavallakogu liige Mati Väärtnõu.