JUHTKIRI ⟩ Julmurid meie seas

Me ei tea, kas inimene, kes eelmisel nädalal küülikupojad Kuressaares erinevates kohtades lahti lasi, oli see, kes tegi samasuguse teo ka eelmisel aastal. Võis ka olla, et ta sai hoopis kellegi teise teost innustust. Üks on aga selge – kui küülikuid ei päästnud valla just väike laps, kes oma teo tagajärgi ei mõista, on tegemist julma inimesega, kes on teadlik sellest, mis saatuse hooleks jäetud loomakestele osaks saada võib.