PROUA OBUSTKOPPEL MÕTISKLEB ⟩ Me ooperit...

Sest mõelge ise – ooper! Saaremaal! Jah, võib-olla siis küll, kui lisaks ooperile kohale tuua ka publik. Nagu tänaseks vähemasti osaliselt ka kujunenud on. Aga et lisaks kohale tulnud linnasakstele veel mitutuhat saarlast lähevad mitu õhtut järjepannu ooperit vaatama – ärge tehke nalja. Nii ma siis mõtlesin ja vähe sellest, lolli peaga mitmel korral ka kõva häälega välja ütlesin. Vähemasti sellest on mul hea meel, et see kellelegi meelde ei jäänud peale Väuduri (pr Obustkoppeli lahkunud abikaasa – toim), kes seda mulle senikaua nina alla hõõrus, kuniks teda oli.

Esimestel aastatel oli muidugi Väuduri ooperisse kaasa kamandamisega mõnevõrra pusimist, aga iga kogenud abielunaine teab, et aasta jooksul jõuab üks mees niipalju miinuseid koguda, et jagub mitmeteks ooperipäevadeks. Seda muidugi juhul, kui majapidamises on paika pandud korralikult toimiv veapunktide süsteem, et ei peaks kaks päeva enne galat hakkama nuruma või ähvardama. Kraamid aasta patunimekirja välja, lööd letti ning mees läheb nohinal lipsu triikima, nii lihtne see ongi. Kuigi kui päris aus olla, siis nii oli see ainult esimestel aastatel, hiljem tuli ta juba nurisemata kaasa. Eriti meelsasti just galadele, sest seal oli tal äratundmisrõõmu: “Seda laulu ma olen enne ka kuulnud.” Ja peale kolmandat “konjaablit” tikkus juba sõnagi võtma ja nurisema, et “viiulid tõmbavad vist valesti”. Naera puruks.