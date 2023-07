JUHTKIRI ⟩ Turvaline või mitte?

Tabalukk varast ei pea. Foto on illustratiivne.

Saare maakonda on ikka peetud vaikseks ja rahulikuks kohaks, kus on mõnusalt turvaline elada. Kohaks, kus paljudel kohalikel pole isegi kommet koduust lukku panna, sest kes see ikka pererahva äraolekul majja kurjade kavatsustega luusima tuleb.