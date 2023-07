Ooperietendustes lööb kaasa ka sada saarlast

“Saaremaa Ooperipäevad on ooperimaailmas tuntud kaubamärk ja mainekas rahvusvaheline ooperifestival, mis on paljude teatrite ihaldatud sihtkohaks,” ütles Eesti Kontserdi juht ja Saaremaa ooperipäevade peaprodutsent Kertu Orro .

“Ooperipäevad annavad väärika põhjuse kultuurisõpradel suviti reisisihiks just Saaremaa valida, ühtlasi on see kodumaistele ooperisõpradele parim ja kodulähedasem võimalus saada ülevaade teiste maade ja rahvaste ooperitraditsioonidest,” lisas ta.