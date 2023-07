Saaremaa kalleim, 349 000 euroga müügis olev korter asub aga Kuressaare vanalinnas Pikal tänaval. Tegemist on 180,9-ruutmeetrise 5-toalise luksusliku korteri/majaosaga: korter on nimelt kolmekorruseline, asudes kuuel eri tasapinnal. Korteris on ka saun ja suur avar terrass. Samamoodi, ka see korter on renoveeritud.