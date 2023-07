Miks meri haiseb?

Möödunud suvel külastasin Sõrve majakat. Kõik nägi välja ilus ja maaliline, aga kahjuks on seda vaadet aeg-ajalt parem nautida pildil, sest mere ääres võis tunda surnud kalade lehka. Need kalad langesid erilise keskkonnaohu – vee eutrofeerumise ohvriks.

Kust tulevad need üleliigsed ained? Vastus on: põllumajanduses kasutatavatest väetistest ja kahjuritõrjest. Need ained jõuavad hiljem kohalikesse veekogudesse sademete ja reovee äravoolu kaudu ja lõpuks Läänemerre. Läänemeri on enamasti suletud, mis tähendab, et veevahetus mere ja Atlandi ookeani vahel on väga aeglane.