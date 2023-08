IIDNE AJALUGU ⟩ Šveitsist leitud nooleots võib olla sepistatud Kaali meteoriidist

Teadusajakirjas Journal of Archaeological Science avaldatud artiklist selgub, et Möringenist leitud pronksiaegse nooleotsa toormaterjal ei paista sugugi pärinevat Šveitsist ega lähedaltki.

Uurimisrühm arvab, et kõige tõenäolisemalt on nooleots valmistatud Kaali kraatrid tekitanud meteoriidist, mis viitab, et juba toona kasutati Euroopas ulatuslikke kaubandusvõrgustikke.