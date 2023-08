UUS ÄIKESEIIL TULEKUL ⟩ Sõrves sadas "golfipalle", mis purustasid autosid, aknaklaase ja kasvuhooneid

Kella 13.45 seisuga mõõdeti Sõrve poolsaare tipus äikese ajal puhangulise tuuleiili kiiruseks 29 m/s. Äike liigub kagust loodesse.

Kella 14.30 ajal on osa elektrikatkestusi juba likvideeritud, jäänud on vaid katkestused Sõrves. Need puudutavad hetkel vaid 91 klienti ja nende prognoositav lõpp on Elektrilevi andmeil hetkel teadmata.

Tormine taevas Foto: Saarte Hääl

Kuidas äike meile läheneb ja kus parasjagu paugutab, jälgi SIIT.

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Samuti Jämajas elav Mari: “Ma olin parasjagu saunamajast tulemas, kui äkki sadu pihta hakkas. Mitu tükki sain vastu pead ka, ei osand üldse karta ka.”

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ütles Kadi raadio uudistele, et hetkeprognoos on selline, et torm ei peaks väga kaua kestma. Küll aga on üsna suur tõenäosus, et siit-sealt on vool läinud.

"Ehk sellest vaatest tuleks tegelikult varuda vett. Eriti need inimesed, kellel on oma pumbad või puurkaevud. Kindlasti peaks ära laadima telefonid, sest on oodata, et kui need suuremad puhangud tulevad, siis võib olla tormimurdu ja võib olla päästeametit vaja."

Vallavanem: "Tormiturism tuleks kõrvale jätta"

Lisaks tuleks Tuisu sõnul kindlasti üle vaadata oma vara, ehk kõik, mis on lahtiselt hoovides, tuleks kinnitada.