PUIT TAHAB HOOLT ⟩ lasteaedade renoveeritud mänguväljakud hakkavad amortiseeruma

"Ühel ronimisväljakul olid lauad katki ja juurde jäetud kiri. Suur aitäh selle eest, sest ilmselt ei oleks me seda ise kohe märganud ja võib-olla hoidis see ära selle, et minu lapsega seal miskit juhtunuks," kirjutas lapsevanem möödunud nädalalõpul Märgatud Saaremaal Facebooki gruppi, viidates Ida-Niidu lasteaia hoovis olevale ronimislinnakule.