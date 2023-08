Tänapäeva Hellamaa küla on tekkinud mitmest ajaloolisest asumist. Eesti Vabariigi alguses oli Hellama küla, mis oli tekkinud mõisamaade jaotamisest 19. sajandil. 1919. aasta maareformiga jagati ka järelejäänud Hellama riigimõisa, kirikumõisa ja Võlla mõisa põllumaad muhulastele.

Neid mõisapõldudele rajatud külasid nimetati asundusteks. Segadust tekitab asjaolu, et mõisamaade naabruses on Võlla põlisküla, mis kuulus Hellama mõisale ja on siiani omaette küla. Seega oli kuni 1977. aastani Muhus Võlla asundus ja Võlla küla. Alates 1977. aastast liideti Võlla asundus Hellamaa külaga.