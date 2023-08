Loodusmuuseumi näitus „Illar Muul – mees puu otsast“ kolib septembris Saaremaale

„Illar Muuli näituse korraldamine andis mitte ainult Eesti Loodusmuuseumile, vaid ka kõigile Eesti inimestele võimaluse saada tuttavamaks ühe silmapaistva loodusmehe elutööga. Kuraatorina on mul hea meel, et näitus elab edasi rändnäitusena ja jõuab juba sel sügisel Saaremaale, mis on USAs üles kasvanud Illar Muuli sünnikodu. Muuseumisse jõudnud materjalidega jätkub töö ka pärast näituse lõppu tagamaks, et Illar Muuli panus teadusesse ei vajuks unustuse hõlma,“ sõnas näituse kuraator Leida Ojasoo.