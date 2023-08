Eelnõu edastatakse vallavalitsuse teatel seisukoha kujundamiseks ning ettepanekute esitamiseks ka osavalla- ja kogukonnakogudele. Eelnõu on volikogus menetlemisel 28. septembri istungil.

Saaremaa valla eelarvestrateegias 2024–2027 on põhitegevuse tulude prognoosimisel lähtutud eeldusest, et valla elanike ja maksumaksjate arv oluliselt ei muutu ning et laekuv tulumaks suureneb aastate lõikes 6–9%.