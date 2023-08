"SADAKOND TAIME ON IKKA PALJU MAHA PANNA!" ⟩ Järvekülas ootab huvilisi põllutäis arbuuse

"Eks ma ikka katsetan ja õpin iga aastaga, möödunud aastal vedasin kõik veevoolikud kile alla, tegin augud sisse ja kastsin hoolega – tühjagi! See, mis raamatus kirjutab, pole tõsi, kasvavad kastmata isegi paremini, seda tänu sügavale ulatuvale juurele, peaasi, et kenasti sõnnikut on all, minul on hobuse ja lamba oma," räägib teist aastat arbuuse kasvatav Lussu talu peremees Ivar Russ, kelle jaoks tuli ootamatult kodumaise arbuusi nõnda varane valmimine. Kui möödunud aastal sai ta esimese saagi alles septembris, siis tänavu on kõik jalgpallimõõtu viljad augustis praktiliselt juba valminud ja ootavad ärasöömist.