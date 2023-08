Õnne Sööt pälvis parima Rukkikülvaja aunimetuse

Õnne Sööt töötab Tuule Gruppi kuuluvate põllumajandusettevõtete OÜ Pöide AG ja Audla OÜ põllumajandusjuhina. "Olen siiamaani hämmingus, et kuidas mind ja osaühingut Pöide AG on püünele tõstetud? Vabariigis on kordi rohkem põllumehi, kes tegelikkuses ka sellist au vääriks," lausus Õnne Sööt seltsi tunnustust vastu võttes. Eesti Rukki Seltsil on traditsiooniks tunnustada parimat rukkikasvatajat, kes kas teos või sõnas rukkikasvatust propageerib.