Kahtlemata on esimene koolipäev kogu pere jaoks oluline sündmus, seda eriti, kui laps läheb esimest korda kooli ning kõik on uus ja tundmatu. Sellisel juhul on vanemate kohalolek lapsele suureks toeks. Iga kooliaasta alguses küsitakse, kas lapse esimese koolipäeva puhul on õigus saada töölt vaba päeva.