Muuseumikaart on toonud Saaremaa muuseumidesse 459 inimest

Tänaseks on muuseumikaardil juba ligi 7000 omaniku, kes on jõudnud erinevatesse muuseumidesse üle Eesti enam kui 28 000 korral. Keskmine muuseumikaardi omanik on 42-aastane naine, aga noorim kasutaja kõigest 2-aastane ja vanim 89-aastane. Muuseumikaart on taskus pooletuhandel välismaalasel.

"Me ei ole muuseumikaardile suurt teavitust väljaspool Eestit teinud, seda enam rõõmustab, et info meie olemasolu kohta on tänu senistele muuseumikaardi omanikele jõudnud ka piiri taha. Enim on Eesti muuseumikaarte taskus soomlastel ja lätlastel, aga oleme jõudnud ka kaugemale, näiteks teame, et muuseumikaarti kasutavad ka paar austraallast," ütles muuseumikaardi juht Kert Kask.