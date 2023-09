VAPPER VANAEMA VALVE ⟩ Nahavähiga võitlev Saaremaa naine vajab ravikuuriks toetust

Valve poeg Tiit rääkis fondile, et ema teekond võitluses vähiga algas 2009. aastal, kui ta märkas säärel sõrmeotsasuurust tumedat nahamoodustist. Esialgu ei osatud arvata, et tegemist on pahaloomulise kasvajaga, kuid mõne aja pärast siiski selgus kurb tõsiasi, et tegemist on lamerakk nahavähiga ning vaja on operatsiooni.

Poole aasta pärast selgus veel lisaks, et siirded on lümfides, misjärel oli taaskord vajalik operatsioon. "Kõik läks edukalt ja regulaarsed kontrollid andsid 14 aastat turvalise tunde, et kõik on korras ja haigus on seljatatud," nentis Tiit. Seda kuni 2022. aasta sügiseni.

Regulaarses günekoloogi kontrollis selgus, et mingi muutus on toimunud. Poeg Tiidu sõnul tehti mitmeid uuringuid ja selgus, et keemilist vähiravi ei ole emale soovitulik teha, kuid on võimalik taotleda elupikendavat immuunravi, mis annaks jõudu haigusega võidelda.

"Ema püüdis olla vapper, kuid sisemas mõistsime, kui õnnetu ja kurb ta on," sõnas Tiit. Ta märkis, et dr Elen Vettus oli emale suureks toeks ja tänu tema soovitusele esitati märtsi alguses taotlus ema ravi toetamiseks Kingitud Elu fondile. "Saime ravile positiivse otsuse ja see on olnud emale ja kogu perele tõeline kingitus."

Pärast esimest immuunravi ravimiga Pembrolizumab olid vähikolded juba väiksemad. See näitas, et ravi aitab ema ja oleme väga õnnelikud ja tänulikud Kingitud Elu fondile.

Valve on nüüdseks saanud ravi juba kaks korda ja ees on ootamas kolmas ravikuur. "Ema on juba sellel suvel taas tegus ja toimekas, ta armastab toimetada aias, hoolitseda oma lähedaste eest. Ta on meile kõigile nii suureks eeskujuks, kuidas väärtustada igat päeva, kuidas hoida sõprust eakaaslastega ja lähedasi suhteid oma laste, lastelaste ja lastelastelastega. Oma lihtsa, toimeka ja erakordselt lahke südamega on ema meile kõigile väga kallis," kinnitas poeg Tiit.