​42-jalane katamaraan Buena Vista kinnitas Kuressaare sadamas otsad pühapäeval. Jahtlaeva kapten Hiroshi Hashimoto ütles Saarte Häälele, et sissesõit sadamasse ei ole kitsa faarvaatri tõttu just väga lihtne, aga tal on Stockholmi saarestikus seilamise kogemus, lisaks on katamaraanil madal, vaid 1,25meetrine süvis.