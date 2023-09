Vastus on üsna lihtne: miks mitte. Võib-olla ka seepärast, et sõbrad ja tuttavad julgustasid mind: mine proovi, sa sobid sinna suurepäraselt. Ma ise vahest nii ambitsioonikas ja enesekindel ei ole, aga mõtlesin, et vist oleks tõesti õige aeg kodusaarele midagi tagasi pakkuda ja vaadata, kuhu see tee meid viib.