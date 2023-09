Homsest algab ühisjahihooaeg

EJS-i presidendi Margus Puusti sõnul on jahipidamine tänapäeval eelkõige ulukite arvukuse reguleerimine. „Ulukite liialt kõrge arvukus soodustab erinevate haiguste levikut, põhjustab õnnetusi maanteedel ning suurenevad kahjud põllumajandusele ja metsakultuuridele. Küttimismahud otsustatakse maakondlikes jahindusnõukogudes ja suurkiskjate osas kinnitab mahud Keskkonnaamet,“ selgitas Puust. „Küttimisel jälgivad jahimehed, et oleks tagatud ulukite populatsioonide hea seisund ja looduslik mitmekesisus,“ lisas ta.

Jahindusnõukogudes on kokku lepitud, et sellel jahiaastal kütitakse Eestis kokku 4201 põtra, 3385 punahirve ja 16 055 metskitse. Teadlaste soovitus on küttida 15 750 metssiga, et takistada seakatku levikut. Jahieeskirja järgi kestab jaht põdrale 15. detsembrini, metskitsele 31. jaanuarini, punahirvele 15. veebruarini ja metsseale jahikoeraga 31. märtsini.