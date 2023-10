Roosmarii Sarapuu on olnud eeskujulik õppetöös ning otsinguline loomingus. Sarapuu on osalenud rahvusvahelises projektis BodySoundDivision, Made in Estonia maratonil, Jõela lavastuses “Giselle”, kuulub aktiivselt oma loomingulist teekonda otsivasse rühmitusse KOOSSEIS jm.