Eile oli stardinimekirjas 170 ekipaaži, mis on rekordiline, aga ka maksimum, mis võimalik võistlusrajale saata. Samas ei pruugi nii palju masinaid starti siiski jõuda. “Testipäevad on käimas, kus võib kõike juhtuda, kes sõitis ennast Leedus puruks jne – nii need äraütlemised tulevad,” selgitas ralli direktor Villi Pihl. Lõplik osalejate nimekiri selgub täna kell 13.