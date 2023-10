Kui praegu rändab suur osa plastijäätmetest koos muu olmeprügiga prügikottidesse ja osa sellest ka teeäärtesse, siis VKG loodab, et tulevase tehase valmimine muudab jäätmed kaubaks ja motiveerib nende sortimist.

Kliimaneutraalne Euroopa aastaks 2050 – kas helesinine unistus olukorras, mil inimkond mühinal kasvab ja lokkab tarbimismajandus või siiski saavutatav eesmärk? Kui suur roll on sel teekonnal jäätmekäitlusel? Kas me tõesti upume oma tarbimisjääkide sisse või unistus paremast homsest on siiski võimalik ja jäätmete käsitlemine ressursina avab uusi perspektiivseid uksi ettevõtluses?