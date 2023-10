Vald loodab linna staadionihoone ehituseks toetust saada

Vallavanem Mikk Tuisk selgitas, et sobivast rahastusmeetmest toetuse taotlemisel on vaja esitada rahastatava objekti projekt. “Et olla valmis võimalikest rahastusallikatest toetuse taotlemiseks, on vallavalitsusel vaja eeltöö ehk projekti koostamine varem ära teha, sest projekteerimine on aeganõudev töö,” sõnas ta.