Krick andis välja uue albumi "Kirjutamata"

Vabastiilis albumi lindistamine erineb paljuski tavalisest lindistusprotsessist. "Näiteks taustu, millele lood sündisid, kuulasin ainult nii palju, et meelepärased ära tunda. Soovisin taustad enda jaoks uudsed hoida, et kogu tervik oleks kantud värskest voost," tutvustas Krick ERRile. "Tõstsin neli kuni viis instrumentaali järjest ritta ja lindistasin nende peale ühe võttega. Hiljem lõikasin sellest n-ö lood välja."

See projekt andis Kricki sõnul talle rohkem vabadust, mis omakorda päädis sellega, et kasutusel on põnevamad riimiskeemid, kui enamikus tema teistes lugudes. "Siin on kõik tekkinud tunnetuse pealt," teatas ta.