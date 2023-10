"Saaremaa valla järgmise aasta eelarve koostamine on olnud paras proovkivi, sest majanduskeskkonnas on endiselt palju ebakindlust. See mõjutab Saaremaa ettevõtete käekäiku ja vallaeelarvesse laekuvat üksikisiku tulumaksu, mis moodustab suurima osa valla tuludest," ütles vallavanem Mikk Tuisk.