Visit Saaremaa turismispetsialist Kristina Mägi märkis, et maakonnas ööbinud turistide arv ei peegelda siiski üks ühele maakonna tegelikku külastajate arvu. “Kui vaadata praamiliiklust ja lennuliini täituvust, siis need on tegelikult olnud väikeses kasvus. Küll viibitakse vähem tasulises majutuses,” selgitas ta ja lisas, et viimast võib käsitleda teatud ohumärgina.