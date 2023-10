Poolteist kuud oli tema kollektsioon näitusel Kuressaares maakonna keskraamatukogus. Järgmise näituse lubas mees teha siis, kui 200 kella täis saab. Arseni sõnul on umbes pooled kellad tema kogus töökorras.

Vanim neist on dateeritud aastasse 1907. Selgituseks niipalju, et esimene taskukell valmistati juba 1524. aastal, kuid see oli suuremõõtmeline ja ilma klaasita, meenutades pigem seinakella ja seda kanti mitte taskus, vaid kaelas. Esimene kell, mida kanti tõesti taskus, pärineb aastast 1675. Esimesed tööstuslikud taskukellad valmistati 1865. aastatel.