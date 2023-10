See Prantsuse edetabel ja restoranide teejuht loetleb tänapäeval 20 000 restorani kokku 195 riigis. 2023. aasta väljaandes on La Liste laiendanud oma haaret ka hotellidesse üle maailma. La Liste on Pädaste mõisa tunnustanud ka kui üks 5000 maailma silmapaistvast hotellist.