Samasuguseid mõtteid on mõlgutanud paljud saarlased. "Kes on süüdi?"-stiilis arutelusid on peetud nii köögilaudade taga kui ka sotsiaalmeedias. Vastust pole aga siiani. Kuid septembris tulnud ettepanekut võtsid vallajuhid tõsiselt. Saarte Hääle andmetel peeti kõnelusi nii politsei kui ka prokuratuuriga.