DUREXI MASSAAŽIÕLI JA PAUKHELBED ⟩ ehk Millega sisustavad aega meie noored

"Me oleme siin nendega võidelnud juba mõnda aega – iga kord, kui nad käivad keskuse teisel korrusel galeriis istumas, peame neid korrale kutsuma ja hiljem nende järelt koristama," rääkis Ferrumi kaubamaja teisel korrusel Meesteka kauplust pidav Margo Vahter .

Ta lisas, et tegemist on juba kõigile tuttava 6–8-liikmelise Nooruse kooli poiste pundiga, kes käituda ei oska, sh istuvad, jalad laua peal, loobivad prügi maha, karjuvad ja ropendavad. "Teised inimesed tahavad siia kunsti nautima tulla, nemad valimatult ropendavad ja karjuvad üle keskuse – see ei ole meie keskuse jaoks vastuvõetav," ütles Vahter.