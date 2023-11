Alustuseks tuleb öelda, et paneeritud praeliha on populaarne paljudes riikides ja selle valmistamiseks kasutatakse vasika-, sea-, lamba-, veise-, kana- või ka kalkuniliha. Viini köögis valmistati taldrikusuurust lihatükki nimega šnitsel juba XVII sajandil. Päris õige Viini šnitsel on tehtud vasikalihast. Kui see valmistatakse sealihast, siis tuleb rooga nimetatakse šnitsliks Viini moodi.