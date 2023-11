Märka ja tunnusta Saaremaa noortevaldkonna tegijaid

Kandidaate saab esitada neljas kategoorias: aasta noortevaldkonna tegija, aasta noortevaldkonna tegu, aasta noor tegija, aasta noortevaldkonna toetaja.



Aasta noortevaldkonna tegija on isik, kes on aasta jooksul Saare maakonna noorsootöö ja huvihariduse valdkonda panustanud ja seda edendanud, oskuslikult juhendanud noori nende annete avastamisel ja ideede teostamisel, viinud ellu edukaid projekte ja/või käivitanud uuenduslikke ettevõtmisi.



Aasta Noortevaldkonna Tegu – Saare maakonnas tegutseva isiku või organisatsiooni ettevõtmine, mis on 2023. aastal aidanud muuta Saare maakonna noortevaldkonda ja/või noorte elu meeldivamaks, uuenduslikumaks ja kaasavamaks.