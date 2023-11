Tänasest hakkavad maanteedel kehtima talvised piirkiirused

Kõigil 2+1 ja teatud 2+2 teede lõikudel jääb kiiruspiiranguna kehtima 100 km/h. Mujal on suurimaks lubatud sõidukiiruseks 90 km/h. Samas on Transpordiametil õigus valgel ajal ja heade sõidutingimuste korral kehtestada muutuva teabega liiklusmärkidega teelõikudel suurim lubatud sõidukiirus kuni 110 km/h.

„Liiklejatel on oluline meeles pidada, et suurim lubatud piirkiirus ei ole alati ohutu kiirus. Kindlasti tuleb talvisel perioodil jälgida tee- ja sõiduolusid ning valida sellele vastav kiirus,“ ütles Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa. „Talviste teeolude korral tasub möödasõitu vältida, ent kui on vaja seda teha, siis tuleb arvestada, et möödasõit on võib võtta oluliselt rohkem aega.“