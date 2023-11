Politsei tuvastab 13-aastase Genely ja 17-aastase Steve asukohta

Nii Genely kui ka Steve on varasemalt samuti koolikohustustest eemale hiilinud. Sellistel juhtudel on neid nähtud koos liikumas Tartus. Hetkel on politseil alust arvata, et noored liiguvad koos, kuid puudub täpne teadmine, kus ja kellega. Viimati otsiti Genelyt selle aasta augustis.