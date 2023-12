Tamme sõnul on hea, kui valikus on kuuski kahest istandusest. "Siis on valikut erinevale maitsele, muidu nagu ühest torust tulnud!" ütleb Tamm, näidates oma jõulupuid. Mõni on pisem, mõni kõrgem, mõni tihedam, mõni hõredam, sõltub, kui palju on puud aastate jooksul pügatud. Kasvanduse kuuskede valikus on Helkol nii Saare- kui ka Jõgevamaal kasvanud puid. Lisaks on tal pakkuda ilusaid kohalikke metsakuuski – naturaalses ilus, just sellistena, nagu nad metsast tulnud on.